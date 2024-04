Un laboratorio di doppiaggio, ecco "Le voci del cinema"

Un laboratorio di doppiaggio si terrà sabato dalle 17.30 alle 19.30 al Museo del cinema di Macerata, in vicolo Consalvi. L’appuntamento, dal titolo "Le voci del cinema", è aperto a tutti. I partecipanti saranno trasportanti all’interno di un famoso film e chiamati a impersonare i vari personaggi.

Si imparerà come respirare correttamente, come impostare la voce e come percepire il proprio corpo attraverso il suono, e alla fine ci si potrà mettere alla prova grazie agli strumenti di doppiaggio del Museo. Per partecipare è necessario prenotarsi al numero di telefono 351.5358523 e munirsi del biglietto di ingresso, al costo di 7 euro.

re. ma.