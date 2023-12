Un milione per riqualificare Villa Fermani

Assegnato al Comune di Corridonia un contributo di 974mila euro che sarà destinato al restyling del complesso sportivo di Villa Fermani. Le risorse arrivano dall’ultima ordinanza attuativa dell’anno inerente al Fondo Complementare nazionale del Pnc per le Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Il progetto prevederà in particolare, la riqualificazione con ampliamento degli impianti sportivi, compresa l’area verde a valle del parco, passando per la bocciofila, il tennis, il padel e l’attività libera. "Con queste risorse possiamo fare un significativo passo avanti nel percorso virtuoso di riqualificazione di un’area che rappresenta il salotto verde della città – ha spiegato il sindaco Giuliana Giampaoli (nella foto con il commissario Castelli) – un centro di aggregazione identitario per la comunità, amato da grandi e piccini e che vede la presenza di realtà associative attive da anni in diverse discipline sportive, anch’esse ormai storiche". L’ordinanza, infatti, garantirà i fondi necessari alla realizzazione delle opere. "L’intervento prevede un rifacimento del tetto del complesso sportivo bocciofila-tennis tramite installazione di pannelli fotovoltaici, la riqualificazione degli spogliatoi, la costruzione di due nuovi campi da padel, un relamping degli impianti di illuminazione, un progressivo abbattimento delle barriere architettoniche e una sistemazione dell’area circostante – ha sottolineato –. Un grazie al Commissario Straordinario di Governo Guido Castelli, per il lavoro prezioso e instancabile che sta svolgendo nelle regioni colpite dal sisma".

Diego Pierluigi