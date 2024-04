Un nuovo percorso museale nella sala intitolata a Ciarrocchi: "Valorizziamo opere meno note"

Verrà inaugurato domani, alle 12, nella Pinacoteca civica Marco Moretti di Civitanova Alta, il nuovo percorso museale della Sala Ciarrocchi. Nello spazio vengono infatti annualmente organizzate esposizioni d’arte a tema dedicate al maestro civitanovese, per esaltare la prolifica carriera di uno dei più apprezzati incisori del ’900, stimato pittore definito il cantore del paesaggio marchigiano. "Questo nuovo percorso museale che si inaugurerà il 26 aprile – ha detto il direttore della Pinacoteca Enrica Bruni – porta al godimento del pubblico opere che sono parte stabile dell’esposizione e oli e acqueforti che sono beni artistici che impreziosiscono il patrimonio della pinacoteca. Opere a moltissimi sconosciute che abbiamo voluto proporre e valorizzare, con una serie di lectio programmate che illustreranno i temi cari al Maestro: il ritratto e il paesaggio". Per l’occasione, è stato anche creato un percorso tattile a rilievo e in scala dell’opera Paesaggio di Civitanova del 1963, per garantirne una migliore fruizione.