Un poker di maschere e coriandoli

Il Carnevale settempedano quest’anno si fa in quattro per proporre un poker di appuntamenti in maschera dedicati ai grandi, ma soprattutto ai piccoli che da gennaio aspettano questo momento dell’anno dedicato al divertimento e alle maschere.

Il cartellone degli eventi per la festa più divertente dell’anno, attesissima come detto dai più piccoli ma, perché no, anche dai grandi, è promosso dal Comune e dalla Pro Loco, con la collaborazione della DM Show Services. I festeggiamenti si apriranno giovedì 8 febbraio al circolo Acli con la proposta del Giovedì Grasso dei Bambini: dalle 16 spazio all’animazione con Carolina e musica con dj Bmas 360° e poi gadget per le mascherine e merenda a cura della Pro Loco. Sabato 10 febbraio, a Villa Collio, dalle 22 con "Random", una festa dove tutto può succedere.

Domenica 11 febbraio, in piazza Del Popolo l’appuntamento è con l’iniziativa "Una Piazza in Maschera". Questo il programma: dalle 14 animazione e musica firmata DM Show Services e StudioDanza91.

Sul fronte delle maschere, invece, sono previsti premi per il gruppo più numeroso, per la maschera più originale, per la maschera più giovane, e per la maschera diversamente giovane. Inoltre ci saranno una giostrina e dei giochi per bambini. Il gran finale è in programma sabato 17 febbraio, a Villa Collio dove torna il "Veglione dello Sport" con la collaborazione delle varie associazioni sportive settempedane. Dalle 22 musica e divertimento con LeleMari La Voz, Bmas 360° e Igor Dj per "Il Classico Revival". Informazioni per tutti gli eventi alla Pro Loco di San Severino contattando il numero 0733.638414.