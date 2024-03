Un sguardo al mondo di oggi

Per una settimana le attività didattiche sono state sospese a favore di iniziative capaci di coinvolgere gli studenti. Ed ecco che in quei giorni i ragazzi hanno potuto toccare con mano tanti argomenti attuali, approfondire alcuni temi, incontrare persone, porre domande, fare nuove esperienze. E alla fine tutta questa marea di stimoli ha dato vita nei giovani a una serie di riflessioni. Dalle parole del settempedano Fabrizio Castori, allenatore di calcio, è emersa l’importanza del sacrificio, indispensabile per chiunque affinché si possano ottenere risultati nella vita.