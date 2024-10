"Un tesoro in soffitta" e "Il mare in fiore" animano il centro

Un fine settimana nel segno di Mylove Eventi: in piazza XX Settembre va in scena "Un tesoro in soffitta, Fatto a mano e tipicità", e sul lungomare Piermanni "Il mare in fiore" in versione autunnale, dalle 9 alle 20. Sabato e domenica il lungomare sud di Civitanova ospiterà la mostra mercato organizzata dall’agenzia di Carmen Lisa Carella. Saranno presenti oltre quaranta espositori con artigianato, fiori, piante, miele, spezie, prodotti tipici, food da asporto e curiosità, come la bancarella a tema Harry Potter. "Per la festa dei fiori porteremo le mandragole e articoli a tema Harry Potter – ha spiegato un espositore –. Abbiamo creato dei portabacchette magiche e inciso quadri su legno con mandragole e alghe del mondo magico". Tanta è la voglia di fare parte del mondo degli appuntamenti di Mylove Eventi che gli espositori si prestano a modificare le loro creazioni per essere in tema. Il tratto interessato sarà da via Bainsizza a via Cavour. In piazza XX Settembre domenica, invece, come ogni primo fine settimana del mese, spazio al vintage, all’artigianato e ai prodotti alimentari.