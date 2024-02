Un ’vaulle’ pieno di risate

Continua la rassegna ’Il teatro delle armonie’ con la commedia ’Lu vaulle’ in scena sabato, alle 21.15, al Lanciano Forum. Dopo la splendida serata con Simone Riccioni - che ha visto presente un pubblico folto, attento ed entusiasta -, si ritorna al dialetto e sarà sul palco la compagnia ’La Nuova’ di Belmonte Piceno con la commedia di Gabriele Mancini che ne cura anche la regia. Si tratta di un’opera collaudata, che recentemente ha ottenuto gratificanti successi di pubblico e di critica; fra l’altro ha vinto, come migliore opera, la 12ª rassegna ’Dialettiamoci’. Racconta la storia legata alla “cassa” che il giovedì precedente il matrimonio trasportava il corredo da casa della sposa a quella del nubendo sposo; la dote era una faccenda importante e non si poteva transigere su nessun particolare. "E’ la storia di una famiglia contadina degli anni ’60 – spiega Gabriele Mancini, nella doppia veste di autore e attore – nella quale la prima figlia Diliana viene chiesta in sposa da un uomo benestante molto più vecchio di lei e non particolarmente brillante. I genitori dell’uomo, lui notaio, lei maestra, non sono molto felici di questo matrimonio per via delle differenze sociali e di età; la famiglia di lei invece, in difficoltà nel riempire il famoso ‘baule’ che la sposa deve portare in dote come corredo, si inventerà una macchinosa e divertente trovata pur di mandare in porto il matrimonio". Ingresso unico 10 eueo. Informazioni e prenotazioni ai numeri 338/2595480 Elisabetta Torregiani o 335/7681738 Fabio Macedoni.