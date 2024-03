Un viaggio tra botanica e agricoltura: "Incontri online e dieci escursioni"

A breve prenderà il via la 28esima edizione del corso di erbe spontanee di primo livello. Ne parliamo con il maceratese Fabio Taffetani, professore ordinario di Botanica all’Università Politecnica delle Marche, presidente dell’Accademia delle erbe spontanee e organizzatore del corso.

Qual è l’obiettivo?

"Fornire una base culturale – spiega – sulle principali utilizzazioni delle erbe spontanee derivanti dalla tradizione popolare, attraverso un’ampia base informativa sulle modalità di raccolta e riconoscimento, accompagnate dalla conoscenza delle problematiche agronomiche, storico-sociali, gastronomiche e ambientali".

Un corso che riscuote grande successo?

"Beh, direi di sì. Con gli anni – spiega Taffetani – sono cambiate le modalità di presenza, si sono ampliati gli argomenti ed è cresciuto l’interesse".

Nello specifico?

"Il corso affronta elementi essenziali di conoscenza della diversità ambientale, di salvaguardia della salute e della biodiversità. Non si parla di botanica in senso stretto ma anche, e soprattutto, di agricoltura".

Argomento di grande visibilità e attualità quest’ultima.

"Già, è diventata ancora più vistosa la discrepanza fra la protesta degli agricoltori che vengono sempre più schiacciati dalla grande distribuzione e noi che, come cittadini, da un lato finanziamo attraverso l’UE un uso virtuoso del terreno e dall’altro abbiamo solo il 20% di aziende biologiche, mentre il restante 80% fa uso della chimica".

Come è strutturato il corso?

"Si terranno – dice Taffetani – venti incontri online, due per settimana in giorni lavorativi, dalle 21 alle 23. Per dieci domeniche si terranno escursioni che comprendono una passeggiata nella mattina e il riconoscimento, l’erbario e la discussione nel primo pomeriggio".

Ci dà qualche numero?

"Il corso inizierà il 16 marzo e si concluderà il 16 giugno; si articolerà in 40 ore di lezione, 40 ore di escursioni, 20 ore di organizzazione e discussione alla presenza di ben 28 docenti". Per informazioni : info@accademiadelleerbespontanee.it

Paola Olmi