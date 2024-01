Una Babele in città: tornano i ragazzi stranieri

Risuona di nuovo di lingue diverse la città di Recanati che vede finalmente il suo centro storico rianimarsi con la presenza degli studenti della Scuola d’Italiano "Dante Alighieri" al campus "L’Infinito" dove, in collaborazione con la casa editrice ELI Edizioni, vengono proposti corsi intensivi di lingua italiana a studenti stranieri. Certo non sono ancora i numeri del passato, quando mensilmente erano circa 200 gli studenti, giovani e meno giovani, presenti: purtroppo prima il Covid, poi la guerra ed infine i voli aerei, il cui costo è enormemente aumentato, stanno tenendo lontani gli studenti che provengono per lo più dai paesi del sud America.

Oltre al corso di italiano il progetto prevede la conoscenza del territorio italiano e non sono poche le "gite fuori porta" per loro organizzate. Per loro è stata disposta anche un’area, nei pressi di viale Passero Solitario, dove ha sede la scuola, per la sosta dell’autobus che dall’aeroporto accompagna gli studenti a Recanati in modo da facilitare lo scarico/carico di bagagli nonché l’autorizzazione al transito nella Zona a Traffico Limitato per l’accompagnamento degli studenti nei vari alloggi dislocati tutti nel Centro storico.

Antonio Tubaldi