Una giornata con l’arteterapia

Sabato 8 giugno, dalle 10.30 alle 12.30 a Palazzo Buonaccorsi, le arteterapeute Elena Cesaretti e Alessia Porfiri proporranno "Nelle cose ritrovate tra gli oggetti d’amore", il workshop artistico per la creazione del proprio oggetto transizionale. "Per arteterapia si intende una disciplina che cerca di unire in modo armonico la spontanea espressività personale, il gioco creativo e le regole di comunicazione con gli altri.quindi non è una terapia in senso stretto, ma un contenitore in grado di potenziare le proprie capacità attraverso il linguaggio dell’arte – spiegano le organizzatrici –. L’osservazione di un dipinto, di una scultura o di un’installazione, ma pure di un oggetto, un vaso, di un reperto archeologico o etnoantropologico, bel lungi dall’essere una mera attività dopo lavori stica, non riguarda solo la soddisfazione di un piacere personale o l’aumento della propria cultura, ma anche la capacità di osservarsi e riconoscersi attraverso il rispecchiamento, o identificazione, con l’opera o con la memoria che un documento trasmette. Per ’specchio’ intendiamo la possibilità di specchiarsi con un altro (quadro o artista che sia) diverso da noi, ma che contiene (o nasconde) qualcosa di noi". Per info e iscrizioni 347.8065470 (posti limitati su prenotazione). Il costo dell’incontro, che sarà ripetuto anche il 29 giugno, è di 20 euro.