Una giornata di sport per dire no ai femminicidi nel ricordo di Concetta

Una giornata di sport e di valori importanti per dire no al femminicidio e per ricordare Concetta Marruocco, uccisa dal suo ex compagno lo scorso 14 ottobre. Sabato sono scese in campo due squadre per sfidarsi in un incontro di volley al palazzetto di Matelica. Da un lato la squadra del "Verdicchio di Matelica", formata da ragazzi del posto, dall’altro la squadra "Angeli della tv" formata da ragazzi che hanno partecipato a trasmissioni di Mediaset - Canale 5. Una sfida simbolica, che ha attirato una buona cornice di pubblico che ha partecipato con offerta libera. Tra i presenti anche Lella Marruocco, sorella di Concetta. L’iniziativa è stata organizzata dalla Croce Rossa di Matelica, con i Comuni di Matelica e Cerreto in collaborazione con la Nazionale Angeli della tv.

m. p.