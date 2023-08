Una mostra per celebrare i vent’anni di "Vita Vita"

Umberto Piersanti ha aperto la cerimonia inaugurale della mostra che ricorda il ventennale di Vita Vita, declamando una delle sue poesie più intense, dedicata al figlio Iacopo. Presenti al taglio del nastro il sindaco Ciarapica, la direttrice dei Teatri Maria Luce Centioni, l’organizzatore del festival di arte vivente Sergio Carlacchiani, la direttrice della pinacoteca Enrica Bruni e i vari collaboratori dell’evento. Un’inaugurazione sui generis, nell’auditorium San Francesco, con gioiose improvvisazioni come quella messa in atto dalle attrici Ena Giuggioloni e Vanessa Spernanzoni, che hanno dato vita a un gustoso dialogo in vernacolo dinanzi alla foto del compianto Luigi Ciucci; o quella di Bruno Francinella, che ha intonato la canzone "Mamma". La mostra è visitabile fino al 20 agosto tutti i sabato e le domeniche dalle 20 alle 24.