Una nuova App per gli studenti con Arci e Unimc

L’Arci e l’Università si sono aggiudicate il bando sul "Supporto ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale" grazie a un progetto che prevede la realizzazione di una nuova App a servizio di studenti, cittadini e turisti. La piattaforma, che sarà costituita da una applicazione ibrida e da un sito, permetterà agli studenti di fruire del palinsesto culturale che la città offre e alla città (esercenti privati, terzo settore, istituzioni pubbliche) di sintonizzare i servizi offerti con le necessità degli studenti. Parallelamente alla dimensione dell’integrazione tra città e studenti, l’app vuole offrire anche uno spazio virtuale per favorire il processo di costruzione di una community studentesca. "Questo progetto che ci vede protagonisti insieme ad Unimc è una grande opportunità per tutto il territorio – commenta Massimiliano Bianchini (nella foto), presidente Arci Macerata –. La nuova app rappresenta un investimento storico, che guarda al futuro, al digitale e che sarà al servizio di tutti". L’applicazione permetterà l’accesso a un hub informativo sull’agenda culturale cittadina e provinciale con predisposizione del servizio di prenotazione digitale degli eventi, ticketing e interazione geolocalizzata con le informazioni presenti; hub informativo sui servizi offerti dall’Università; newsletter, notizie e novità e media hub di approfondimento su Macerata e il territorio, la storia, i percorsi turistico-culturali. "Un progetto che incarna la perfetta sinergia tra Università e territori", ha aggiunto il rettore John McCourt.