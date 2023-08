Una nuova pizzeria in corso Cavour, la scommessa di Bettucci

Nuova apertura oggi pomeriggio in corso Cavour, che si conferma una delle zone commerciali più ambite della città. Taglio del nastro, alle 19, per "Pizzamore. Farine bio e joy", la pizzeria al taglio e al piatto che propone lavorazioni a chilometri zero con farine biologiche a lunga lievitazione. Ma, come si evince anche dal nome, l’obiettivo è anche quello di creare un punto di gioia e aggregazione.

"Al primo posto mettiamo la qualità del prodotto, ma abbiamo creduto molto anche nella presenza in una delle vie più commerciali di Macerata – spiega Paolo Bettucci, gestore del locale –. Vogliamo che questa diventi una pizzeria in cui ritrovarsi, ricreando così un punto di aggregazione prima di andare a cena. Sono molto felice di essere tornato a lavorare in questa zona della città, per me da sempre un punto di riferimento e spero che siano in tanti a darci la loro fiducia (Bettucci, infatti, per anni ha gestito il bar dei Cancelli e un’altra pizzeria, ndr)".

Insieme a Bettucci anche Mirea Manno che si occuperà delle pizze, ma sono previsti nuovi arrivi di personale. Il locale sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 21.30, il sabato e la domenica, dalle 16 alle 21.30.

re. ma.