Una palazzina per Protezione Civile e vigili

di Antonio Tubaldi

Approvata lunedì sera in Consiglio comunale la variante per la realizzazione della palazzina per le funzioni strategiche che ospiterà, fra l’altro, il gruppo locale della Protezione Civile e tutti i mezzi in suo possesso. Per questo intervento ci sono a disposizione 832.304 euro, una parte del finanziamento ottenuto con i fondi della ricostruzione sisma 2016 per il palazzo comunale. Come si ricorderà l’immobile era stato già oggetto di un primo stralcio di lavori per la riparazione dei danni causati dal sisma, utilizzando il rimborso della polizza assicurativa stipulata, in modo da poter essere riutilizzato in piena sicurezza. Per la sua completa ristrutturazione arrivò a Recanati, da parte dell’Usr, l’importante finanziamento di 8,3 milioni di euro per l’esecuzione di ulteriori opere strutturali nelle restanti parti dell’edificio (non interessate dal precedente stralcio lavori del 20172018). Un lavoro enorme che, però, stante i vincoli architettonici e la natura storica del palazzo, non avrebbe mai consentito di portare la protezione sismica dell’edificio al livello di adeguamento tale da fungere, oltre che sede dell’amministrazione, anche da struttura con funzioni strategiche. Per questo è stata autorizzato di destinare una piccola parte del finanziamento per la realizzazione di un nuovo edificio per l’intervento immediato nel caso di qualunque tipo di calamità dove saranno concentrate tutte le funzioni relative al Coc. Sarà realizzato nella zona retrostante l’Iis "Mattei" e, secondo il progetto approvato, dovrebbe ospitare anche gli uffici della polizia municipale (oggi situati sotto il palazzo comunale, in piazza Leopardi). La sua localizzazione non è stata apprezzata da tutti considerando che quel piazzale, di fronte al civico cimitero, all’incrocio tra via Cupa Madonna di Varano e via Ceccaroni, intitolato nel giugno scorso al recanatese Monaldo Casagrande, sino ad oggi era utilizzato come zona sosta del luna park nel periodo estivo e poteva rappresentare un’area a servizio del confinante istituto superiore "Mattei". Nella stessa seduta di consiglio è stato anche approvato all’unanimità l’aggiornamento del regolamento di Protezione Civile necessario per legge con un voto unanime dei presenti. "Solo grazie al voto dell’unica vera opposizione di centrodestra – tiene a precisare il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia – è passata l’approvazione del nuovo regolamento visto che ben cinque consiglieri di centrosinistra hanno disertato il Consiglio comunale": si tratta di Antonella Mariani, Giorgio Generosi, Roberta Sforza, Andrea Marinelli e Gianfilippo Simoni.