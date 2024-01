Una Recanatese caparbia ma sfortunata. Ripara due volte ma alla fine cede alla Torres

TORRES

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno 5.5; Antonelli 6, Dametto 7, Idda 7; Zecca 6.5, Mastinu 7 (18’ st Cester 6), Giorico 6, Liviero 6 (18’ st Zambataro 6); Ruocco 6.5; Scotto 6 (18’ st Goglino 6), Fischnaller 6.5 (37’ st Nunziatini sv). A disp. Petriccione, Garau, Pinna, Fabriani, Masala, Lora, Verduci, Sanat, Menabò, Siniega, Kujabi. All.: Greco 7

RECANATESE (3-5-2): Meli 6; Veltri 5, Ricci 5, Peretti 5.5; Longobardi 5.5, Raparo 5 (1’ st Morrone 5.5), Carpani 6, Lipari 7 (27’ st Pesaresi 6), Pelamatti 5 (7’ st Ferretti 6); Melchiorri 7, Sbaffo 5.5. A disp.: Mascolo, Topa, Quacquarelli. All.: Pagliari 6.

ARBITRO: Caldera di Como 6. Guardalinee: Landoni-Chichi. Quarto ufficiale: Cherchi.

MARCATORI: 10’ pt Dametto (T), 24’ pt Lipari (R), 29’ pt Mastinu (T), 17’ st Melchiorri (R), 29’ st Idda (T).

NOTE: spettatori 4.500 circa. Ammoniti: Raparo (R), Longobardi (R), Giorico (T), Meli (R), Lipari (R). Angoli: 7-6 per la Torres. Recupero: pt 1’, st 4’.

La Recanatese tiene testa alla Torres, ma dopo aver recuperato due volte lo svantaggio, deve arrendersi ai sassaresi, che hanno dovuto faticare più del dovuto per avere la meglio sulla formazione marchigiana, da 6 giornate senza vittorie (4 ko e 2 pareggi), ma pure rabberciata viste le tante assenze per infortunio (solo 6 panchinari per Pagliari (foto)). Nulla può il portiere marchigiano sull’ennesima fiammata sassarese: al 10’, sugli sviluppi di un corner, Dametto prende il tempo agli avversari e al compagno Antonelli e con un pizzico di fortuna e il campo pesante beffa Meli. Sbloccato l’incontro, la Torres tira il fiato. Ne approfitta la Recanatese, che al 23’ pareggia un po’ a sorpresa, sfruttando un contropiede in campo aperto orchestrato da Melchiorri, il cui assist è raccolto da Lipari, che di piatto batte Zaccagno.

Troppo in palla, però, la Torres, per farsi beffare dagli uomini di Pagliari: al 28’ il nuovo vantaggio dei locali: Fischnaller fa tutto bene, alza la testa e serve Mastinu, che prende la mira e dalla distanza fredda Meli con un sinistro a mezza altezza.

A inizio ripresa gli uomini di Greco riprendono da dove avevano lasciato: al 6’, Fischnaller apre per Scotto, che sorprende la difesa della Recanatese, entra in area e colpisce il palo, con Meli proteso in uscita. La Recanatese risponde presente: Lipani sfiora il pareggio, che arriva di nuovo a sorpresa al 15’, quando Sbaffo recupera un pallone apparentemente perso in un contrasto con Dametto, crossa verso Zaccagno, che smanaccia in malo modo e consente a Melchiorri di pareggiare. Il 2-2 dura solo 5 minuti: il tempo che basta a Idda per inserirsi sul primo palo e battere Meli di testa su azione d’angolo. La Recanatese accusa il colpo e non ha più forza per insistere. Al 36’, la Torres legittima la vittoria con Ruocco, che non trova la porta con un bel sinistro. Pochi sussulti nel finale, con gli ospiti ormai sulle gambe. Rimane la buona prova e il rammarico, per la Recanatese, per non essere riuscita a tenersi stretto un pareggio, che sarebbe stato di platino.