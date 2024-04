Un’altra conduttura rotta a causa di un cantiere

Ancora una conduttura del gas rotta a causa dei lavori. Questa volta è successo in vicolo della Nana, traversa di corso Cairoli a Macerata. Ieri mattina le ruspe che stavano scavando per dei lavori hanno danneggiato un tubo del metano, ma per fortuna, al contrario di quanto avvenuto la settimana scorsa a Piediripa, si trattava di un collegamento secondario e la perdita di gas non è stata così rilevante. Subito però sono stati chiamati i vigili del fuoco e i tecnici dell’Italgas, per riparare il danno e accertare che non ci fossero pericoli. Anche la polizia locale è intervenuta per regolare la viabilità nella zona. La situazione per fortuna si è risolta nel giro di qualche ora e tutto è tornato alla normalità.

re. ma.