Un’altra vetrina sfondata: ripresi due ladri

di Giorgio Giannaccini

Non si vuole fermare la scia di furti iniziata ormai a fine aprile a Porto Recanati e che vede nel mirino attività commerciali e chalet, quasi sempre danneggiate e con le vetrate spaccate a colpi di mattonate. Nella notte tra mercoledì e giovedì, dopo il furto avvenuto ai danni dello chalet Floridita, è stata infranta anche una porta del Market Sì Con Te Zippilli in via Mazzini. Ma i due ladri (ripresi dall’impianto di videosorveglianza privata) non sono riusciti a creare il pertugio giusto per introdursi nel supermercato. Non solo, per non farsi vedere avevano attaccato un ingresso secondario, che si trova sotto la galleria Bitocchi. Ad accorgersi del tentativo di furto, giovedì mattina, è stato il titolare Roberto Zippilli. Sono poi stati allertati i carabinieri della caserma di Porto Recanati, che hanno svolto un sopralluogo. "Ho scoperto il fatto quando sono andato ad aprire il negozio, verso le 6.15 – dice Zippilli –. I ladri sono passati a mezzanotte e mezzo e sono stati inquadrati da una telecamera interna, che ha ripreso due figure fuori dalla porta: una cercava di forzare la maniglia e l’altra andava avanti e indietro. Per fortuna non sono riusciti a entrare perché il vetro, malgrado le crepe, ha retto i colpi. Avranno fatto 350 euro di danni". E a poca distanza, sono stati trovati dei pezzi di mattone. "Probabilmente hanno usato quello per incrinare la vetrata – aggiunge Zippilli –. Comunque, oggi pomeriggio (ieri, ndr) mi recherò in caserma per formalizzare la denuncia contro ignoti". Insomma prende sempre più piede l’ipotesi che si tratti di una coppia di malfattori, tant’è che fuori dallo chalet Floridita erano stati trovati due mozziconi sigarette, fumate durante il furto. Invece, nella notte tra giovedì e ieri, qualcuno ha scassinato la porta della casetta in legno presente nel parco Bronzini, sede del comitato di quartiere Montarice. Ma alla fine non è stato rubato nulla. Il fatto è stato segnalato ai carabinieri.