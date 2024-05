Un’auto in dono al Comune di Fiastra

Nuovo mezzo per i servizi sociosanitari a Fiastra, grazie alla Fondazione Carima. La consegna si è svolta all’Abbadia di Fiastra. "Da tempo venivamo sollecitati dai sindaci sul rinnovo dei parchi auto – spiega il presidente della Fondazione Carima Francesco Sabatucci –. Abbiamo così deciso di riprendere questo filone di intervento stanziando 300mila euro". Soddisfatti i rappresentanti del Comune di Fiastra, a partire dal sindaco Sauro Scaficchia. L’auto servirà per accompagnare gli anziani. Nel 2023 tredici Comuni della provincia hanno beneficiato del sostegno della Fondazione in questo settore.