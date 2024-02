Unicam apre le porte agli studenti

Tutto pronto in Ateneo per accogliere studentesse e studenti delle scuole superiori che il primo e 2r marzo arriveranno a Camerino per ’Porte Aperte in Unicam’, l’appuntamento dedicato all’orientamento alla scelta degli studi universitari, che rappresenta ormai un momento importante per conoscere da vicino i corsi di laurea e i loro sbocchi professionali. "Docenti, ricercatori, professionisti, studentesse e studenti universitari e personale Unicam – ha detto la professoressa Isolina Marota, delegata del Rettore per l’Orientamento – saranno come a disposizione dei partecipanti per illustrare l’offerta formativa dell’Ateneo e per far conoscere i servizi". Le registrazioni dei partecipanti inizieranno alle 9 al Centro di Ricerca ChIP in Via Madonna della Carceri, mentre alle 9.30 si avvieranno le attività dei corsi di studio attivati da tutte le cinque Scuole di Ateneo (Architettura e Design, Bioscienze e Medicina Veterinaria, Giurisprudenza, Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, Scienze e Tecnologie), che dureranno per tutta la mattinata, dislocate nei diversi poli didattici. "Gli open day rappresentano una grande opportunità – ha ribadito il rettore Graziano Leoni (nella foto) – per illustrare al meglio l’offerta formativa. Ci confermiamo un Ateneo attrattivo per un numero di matricole che fa registrare un trend positivo rispetto all’anno precedente. Novità a livello nazionale è la sperimentazione del primo corso tenuto interamente nel metaverso, nel corso di laurea in Informatica per la comunicazione digitale".