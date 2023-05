Unimc al Salone del libro di Torino con Moni Ovadia

Moni Ovadia e l’Università di Macerata al Salone internazionale del libro, per parlare di leadership e formazione. Con lo scrittore si sono confrontati il rettore John McCourt e il direttore di studi umanistici Roberto Mancini. L’appuntamento a Torino è ormai una tradizione per UniMc e le edizioni Eum. A Torino sono arrivati i volumi freschi di stampa "La nostra libertà e la libertà degli altri", che raccoglie i discorsi di Eleanor Roosvelt. La pubblicazione arricchisce la collana "Prolusioni", che ripropone interventi di grandi personalità. E da alcune di queste grandi figure è nato il confronto tra il politologo Vittorio Emanuele Parsi e Pino Donghi, specialista in comunicazione scientifica, introdotti dalla direttrice Eum Simona Antolini.