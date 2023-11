Unimc ricorda Pietro Polverini: "Studente brillante e generoso"

Ieri il rettore dell’università di Macerata John McCourt, in rappresentanza dell’ateneo tutto, ha partecipato con alcuni colleghi del dipartimento di studi umanistici e molti studenti e laureati, ai funerali di Pietro Polverini (nella foto), laureato Unimc scomparso a soli trent’anni. Poeta e filosofo, era originario di Fiastra. "La notizia di una giovane vita spezzata – ha scritto in un messaggio il rettore – crea sempre sgomento e smarrimento. Con ancora più forza vorrei far sentire ai genitori e a tutta la famiglia di Pietro la vicinanza dell’intera comunità universitaria e mia personale. Uno studente brillante e di spirito generosissimo, un ragazzo gentile il cui sorriso resterà per sempre nel ricordo dei suoi compagni di studio e dei professori che hanno avuto il privilegio di condividere con lui gli anni universitari dentro e, soprattutto, fuori le aule". Il funerale è stato celebrato a Tolentino, in una basilica di San Nicola gremita.