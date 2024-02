Unitalsi vicina alla Dolphins Hockey

Domani si celebra la "Giornata mondiale del malato" in quanto ricorre l’anniversario della prima apparizione, nel 1858, della Madonna di Lourdes a Bernadette. Da allora Lourdes è diventata mèta di milioni di pellegrini, molti dei quali malati, che vanno nella cittadina francese per implorare grazie alla Madonna. La sottosezione locale dell’Unitalsi di Recanati la celebrerà con una messa, alle ore 11.15, alla chiesa "Cristo Redentore" presieduta dal parroco Don David Malavè con la presenza del personale volontario e con l’animazione del coro "Artisti 2023" a cui seguirà un momento conviviale. "Sarà l’occasione – spiega Pina Maracci, una delle responsabili dell’associazione - per festeggiare i nostri soci e ricordare questa giornata così speciale con la consapevolezza che loro meritano di essere festeggiati tutti i giorni e con un impegno ben preciso: servire il malato con dedizione, amore e tenerezza, in una parola, con la sapienza del cuore". Molto attiva nel sociale, la locale Unitalsi ha avviato una collaborazione con la "Dolphins Ancona Hockey Club", una squadra di hockey in carrozzina, nata nel 1997, dall’idea di alcuni disabili.