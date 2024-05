Università premiata a Roma al Forum sull’amministrazione pubblica per il progetto "Job Shadowing" Il rettore John McCourt esprime soddisfazione per il Premio "PA a Colori" vinto dall'Università di Macerata e partner per il progetto "Job Shadowing" a Forum PA 2024. L'iniziativa favorisce la collaborazione interistituzionale e la preparazione della pubblica amministrazione alle sfide future.