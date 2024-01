Uno spazio ad hoc per gli anziani: ecco l’appalto

di Gaia Gennaretti

Affidati i lavori per il nuovo cohousing sociale di Montelupone. Una struttura moderna e all’avanguardia che avrà spazi condivisi con il nuovo asilo nido e gli alloggi per le giovani coppie. "Quella che sarà realizzata – spiega il sindaco Rolando Pecora – non sarà una semplice residenza per anziani. Si tratta piuttosto di un cohousing sociale, una struttura dedicata agli anziani che garantisce loro autonomia e indipendenza. Sono alloggi dedicati ai soggetti autosufficienti in un contesto comunitario. Alcuni servizi, come la medicheria o la lavanderia, saranno centralizzati e tutto sarà in piena aderenza e continuità con altre due strutture: una serie di appartamenti per giovani coppie e l’asilo nido. Tre capisaldi che condivideranno un giardino comune". Ad aggiudicarsi i lavori per un importo di quasi 3.6 milioni di euro (Iva esclusiva) è stata la Edilmastro srl di Fragnete (in provincia di Isernia), vincitrice tra quattro ditte che avevano partecipato alla gara. L’azienda ha offerto un ribasso del 4,051 per cento. "Gran parte del finanziamento – torna a spiegare il primo cittadino – deriva dai fondi Pnrr per la riqualificazione urbana, una parte è del Comune e sono i proventi della vendita della farmacia e, l’ultima parte deriva dall’accensione di un mutuo". L’azienda avrà seicento giorni per portare a termine l’importante opera e potrà arrivare al massimo al 31 marzo 2026. Un progetto quindi all’avanguardia, che guarda alla dignità delle persone ma anche ai rapporti umani e sociali di valore. Non solo, parlando di riqualificazione, questo intervento consentirà di risanare un pezzo importante del centro storico di Montelupone che, altrimenti, sarebbe rimasto fatiscente. Una buona notizia che si aggiunge a quella del decreto di assegnazione di oltre 2 milioni di euro per la nuova scuola materna per la quale con il nuovo anno si procederà alla gara per l’individuazione della ditta che eseguirà il lavoro. "Dopo tanti anni al servizio della nostra comunità – conclude Pecora – non ho ripensamenti né pentimenti per aver dedicato una buona fetta della mia vita e della mia famiglia al nostro paese, perché abbiamo fatto tutto il nostro possibile per corrispondere alla fiducia che ci è stata data".