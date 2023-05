Urbanistica a Orlandani. "Farò del mio meglio"

di Gaia Gennaretti

Cambiamenti in giunta. Il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, ha ufficializzato le nuove deleghe. All’assessore Sara Clorinda Bianchi sono state tolte le deleghe all’urbanistica e ai lavori pubblici che sono andate rispettivamente a Jacopo Orlandani e al sindaco.

Quindi, con le recenti riassegnazioni, al vicesindaco Vanna Bianconi vengono confermate le deleghe in materia di sviluppo culturale, beni culturali, istruzione, rapporti con le scuole e le Università, attuazione del programma, a Sara Clorinda Bianchi restano quelle in materia di patrimonio, ambiente, protezione civile, società partecipate e fondi europei. A Michela Pezzanesi le deleghe in materia di servizi sociali, servizi alla persona e alla famiglia, turismo e sviluppo dei prodotti locali. Jacopo Orlandani confermato assessore alla polizia locale, alla sicurezza e alla legalità, segnaletica e viabilità, sanità e trasporti pubblici ed in più urbanistica.

All’assessore Paolo Paoloni, infine, confermate le deleghe in materia di sport, rapporti con le associazioni sportive, attività produttive, artigianato, industrie, manutenzioni, nettezza urbana e decoro urbano.

Rimangono in capo al sindaco le materie relative al personale, bilancio, lavori pubblici e altre non delegate ai componenti della giunta. Si potrebbe ipotizzare che la motivazione sia riconducibile ad un conflitto di interessi in cui l’assessore Bianchi sarebbe incappata.

Infatti, secondo la normativa, i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato.

Ma nell’ordine del giorno della commissione edilizia dello scorso primo aprile figurava una pratica della quale il progettista è proprio l’architetto Sara Bianchi.

Intanto l’assessore Orlandani ringrazia il sindaco Piermattei per la fiducia riservatagli.

L’urbanistica è una delega di rilievo che si aggiunge all’altra, già in mano ad Orlandani e anch’essa delicata, quella alla sanità: "Mi sono messo a disposizione della squadra, ringrazio il sindaco per la fiducia e cercherò di fare del mio meglio per adempiere in maniera pragmatica al mio lavoro. Insieme a lei mi confronterò e lavoreremo di comune accordo visto che l’urbanistica e i lavori pubblici a volte si sovrappongono. La supporterò sulle priorità della città".