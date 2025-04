Urbanistica, sì a tre progetti: "Lega più Civici" si sfila dal voto

Si sfila dal voto sulle questioni urbanistiche la lista "Lega più Civici": è il dato politico rilevante di una seduta consiliare in cui sono state approvate dalla maggioranza di centro destra le proposte tecniche preliminari del Piano particolareggiato del Borgo marinaro, della variante al Prg per la zona industriale di Civitanova Alta e di quella che consente di edificare un’area nel perimetro del parco del Castellaro. Giorgio Pollastrelli, Fabiola Polverini e Pierpaolo Turchi a metà seduta hanno lasciato gli scranni e non hanno votato le proposte dell’assessore all’urbanistica Roberta Belletti, passate con i voti della maggioranza e il no dell’opposizione. È stato dato il via libera alle linee guida, quindi le questioni torneranno in consiglio, e soprattutto sull’edificazione nel parco del Castellaro, a ridosso del poliambulatorio, si è sviluppata una polemica. Per Belletti si tratta di cemento deliberato dove anche il Tar ha certificato la possibilità di costruire, e con vantaggi per il Comune che acquisisce un’area per realizzare attrezzature sportive. Per Francesco Micucci, Letizia Murri ed Elisabetta Giorgini, della minoranza, "una operazione speculatoria che porta all’ennesimo consumo di suolo". Botta e risposta tra maggioranza e opposizione anche sul progetto per la zona industriale: per i primi una riqualificazione, per i secondi un’ipotesi che porterebbe la capacità di insediamento di residenti dal centinaio attuale a un migliaio e senza nuove strade.

I temi sono stati preceduti dalla discussione sulle interrogazioni consiliari, una delle quali sui tralicci autorizzati dal Comune, in particolare quelli in via Indipendenza e in contrada Castelletta. In aula è emerso, con tutta chiarezza, che il piano antenne è un documento che le società di telefonia possono bypassare: entrambi i tralicci non sono nei siti previsti dal Piano. In merito invece alla definizione delle proprietà di alcune aree della zona Mostre sud, il Comune ha dovuto ammettere, su interrogazione di Lega più Civici, che non ha ancora acquisto i lotti offerti gratis nel 2021 dalla Eco, tra questi c’è anche piazza Nassiriya.

Lorena Cellini