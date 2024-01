Urtato mentre attraversa la strada. Colpa anche della sosta selvaggia

Un 70enne (residente a San Severino) stava attraversando la strada nel centro di Porto Recanati, finché un’auto lo ha urtato facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto. Una volta soccorso dal 118, è stato poi trasportato all’ospedale di Civitanova, in codice giallo. L’incidente è successo ieri, intorno alle 12.45. L’uomo si trovava a piedi lungo via Rossini, accompagnato dalla moglie, ed era in procinto di attraversare. Così, visto che una Fiat era parcheggiata davanti alle strisce pedonali, lui si è sporto verso la carreggiata. Ma proprio in quel momento, stando alla ricostruzione della polizia locale, una Volkswagen (guidata da una portorecanatese sui 40 anni) si è immessa in via Rossini, centrando con lo specchietto retrovisore il settempedano. E l’uomo ha perso l’equilibro, cadendo a terra. Sul posto una pattuglia della polizia locale e gli operatori del 118, con la medicalizzata da Recanati e l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Recanati. Il 70enne è rimasto cosciente, ma lamentava forti dolori alla spalla. Quindi, è stato caricato e portato al pronto soccorso, per accertamenti. Mentre gli agenti hanno multato il proprietario della Fiat per divieto di sosta, in quanto l’auto era stata parcheggiata in malo modo e non avrebbe permesso all’uomo di vedere la Volkswagen che stava sopraggiungendo. Oltre a ciò, la polizia locale visionerà i filmati di videosorveglianza per ricostruire meglio lo scontro e valutare le rispettive responsabilità delle due parti in causa (l’investito e l’automobilista).