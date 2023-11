Ussita e Bolognola, prima nevicata. Fiocchi a Cingoli

Primo assaggio d’inverno in provincia. A Frontignano di Ussita e Bolognola ieri mattina si misuravano quasi dieci centimetri di neve. L’abbassamento delle temperature in questo fine settimana era già stato previsto nei giorni scorsi. "Confidiamo quindi di poter iniziare la stagione sabato 2 dicembre", aveva annunciato Francesco Cangiotti, amministratore delle società che gestiscono tutti e due gli impianti. "Ora la neve per sciare è poca ma siamo pronti a far divertire con bob e slittini", ha aggiunto ieri pomeriggio lo staff di Bolognola Ski per comunicare che oggi dalle 10 sarà aperto il tappeto Madonnina ad uso slittini e bob (info 3315942018). Intanto, dallo stesso impianto, si inizia a fare il fondo, viste le basse temperature. A Sarnano, nel comprensorio sciistico Sassotetto-S.Maria Maddalena, ieri sono scesi circa cinque centimetri; qui l’avvio ufficiale dovrebbe essere l’8 dicembre. Spolverata nei Comuni di Valfornace, Visso, San Ginesio, Fiastra e Camerino. Anche a Cingoli tetti bianchi e, a quota 800 nella zona del crossodromo Tittoni, alcuni centimetri hanno imbiancato la pista in cui qualche quad ha effettuato alcuni giri.