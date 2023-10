Va fuori strada e rifiuta l’etilometro: denunciata

Tre ubriachi al volante, due persone portate in carcere per scontare le condanne e giovani trovati con gli stupefacenti nel corso dell’ultimo settimana, grazie ai controlli delle pattuglie della Compagnia di Macerata.

Per quanto riguarda la sicurezza stradale, la prima delle persone fermate è una 62enne, notata dalla pattuglia alla rotatoria di via Mainini a Montecassiano: andava a zigzag al volante di una Mercedes. Palesemente ubriaca, è stata sottoposta all’etilometro che ha accertato un tasso di 1,22. Le è stata ritirata la patente, e la sua condotta incauta in auto è stata denunciata alla procura. Stessa sorte è capitata al conducente di una Opel Corsa di Pollenza, controllato in via Roma a Macerata da una pattuglia del Nucleo radiomobile. Il 43enne aveva i sintomi di chi ha esagerato con l’alcol, e infatti aveva un tasso etilico di 1,17. Patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebrezza per lui. Infine, una 44enne dominicana è stata controllata la notte del 3 ottobre a Monte San Giusto, dopo che al volante di una Volkswagen Polo era uscita di strada finendo contro il muro di cinta di un’abitazione, in via Circonvallazione. La conducente era rimasta illesa, ma i militari hanno capito subito le sue condizioni alterate. Lei ha rifiutato l’etilometro e pensava così di averla fatta franca, e invece i carabinieri le hanno ritirato la patente e l’hanno denunciata per il rifiuto dell’accertamento.

I numerosi controlli eseguiti a Macerata dal Nucleo operativo e radiomobile hanno consentito, in diverse circostanze, di sorprendere tre pregiudicati, che nonostante avessero un foglio di via da Macerata per i loro precedenti penali erano tornati comunque in città. Sono stati denunciati alla procura per l’inottemperanza al provvedimento e allontanati di nuovo. Due arresti sono stati invece eseguiti dai carabinieri di Corridonia e Mogliano. Nel primo caso, un 47enne è stato messo ai domiciliari, perché deve scontare la condanna a sette mesi e 27 giorni per spaccio di stupefacenti. Nel secondo caso, una 59enne di origini pugliesi è stata arrestata su disposizione della procura generale di Ancona. Deve scontare la condanna a tre anni e undici mesi per reati in materia societaria commessi tra il 2012 ed il 2014, per la gestione di una attività commerciale. È stata rintracciata a casa a Mogliano e accompagnata in carcere a Pesaro. Due persone, infine, sono state segnalate come assuntori di stupefacenti, dopo i controlli nella zona dei giardini Diaz di Macerata. Si tratta di un 35enne italiano e di un 24enne del Gambia, residenti in città, trovati in possesso rispettivamente di 0,75 grammi di cocaina e di una modica quantità di hashish.