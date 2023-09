Va in pensione il caposquadra Tombesi

Dopo trentadue anni di servizio, va in pensione il caporeparto dei vigili del fuoco di Macerata, Laerte Tombesi, residente a Petriolo. Stimato e benvoluto dai colleghi e dai superiori per l’umanità e la professionalità, da ieri, primo settembre, si può godere ufficialmente il meritato riposo. Entrato nei vigili del fuoco nel 1982, è diventato permanente nel 1991. È sempre stato nel comando provinciale di Macerata. Ha affrontato, prestando il proprio servizio anche in "trasferta" nelle altre regioni d’Italia, terremoti, alluvioni e incendi, in base alle necessità. Basti pensare all’eruzione dell’Etna nel 2002 così come al sisma del 2016 sul nostro territorio, o alla frana di Ancona del 1982. Tanti i messaggi di affetto per Tombesi - che è anche giudice di gara di pesca sportiva - da parte dei concittadini. Presidente della Pro loco di Petriolo, ha tante passioni, che adesso potrà coltivare ancora di più.