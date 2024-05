Va in scena "Il nostro festival". Si balla in piazza della Libertà

Oggi Tolentino ospita l’edizione zero de "Il nostro festival. Sentilo, vivilo, proteggilo!" dedicato e ideato per le giovani generazioni. Dalle 9 alle 13, al Palazzetto dello sport "Chierici", incontro con le classi terze delle scuole secondarie di primo grado e le prime due classi delle secondarie di secondo grado. Alle 9.30 dopo i saluti del sindaco Mauro Sclavi e dell’assessore alle politiche sociali Elena Lucaroni, ci sarà la testimonianza di Marco Viadana seguito dal maggiore Giulia Maggi e dalla pedagogista Rachele Pallotto; infine, alle 11.45, parla Federico Bollini dell’associazione Glatad onlus Team "StammiBene".

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 20, il festival prosegue in piazza della Libertà, con la Festa del Volontariato: stand delle associazioni di volontariato territoriali con laboratori, promozione eventi, raccolta adesioni, interviste ed interventi con i vari rappresentanti delle associazioni a cura di Luca Romagnoli e Giusi Minnozzi.

La parte educativa svolta nel corso della giornata lascia spazio alla musica durante la serata. Infatti dalle 22 all’una, in piazza della Libertà, si balla e si canta con "Il Nostro Festival Party" a cura di Multiradio, con dj set Luca Moretti e Mattia Lancioni, voice Giusi Minnozzi e Alex Sblendorio. Nel corso della festa, inoltre viene svolta la premiazione delle classi vincitrici per l’individuazione del titolo e dello slogan del festival. In caso di maltempo l’appuntamento si terrà al Palasport Giulio Chierici.