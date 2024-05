Vaccaj, il bilancio della stagione. Ottomila presenze e tanti sold out

Teatro quasi sempre sold out e oltre 8.000 spettatori di tutte le età. Bilancio positivo per la stagione di prosa 2023-24 al Vaccaj di Tolentino, organizzata da Comune, Compagnia della Rancia e Amat. Una rassegna ricca tra proposte in abbonamento, fuori abbonamento e dedicate ai bambini e alle scuole: 16 titoli, 30 rappresentazioni e più di 100 artisti sul palcoscenico, con ben 5 residenze di allestimento ancora una volta protagoniste (Piccole Donne, Sister Act, Pietro Morello - Non è un concerto, Grease, Tra queste pagine: Lear). "Il cartellone è stato premiato fin da subito con più dell’80% di biglietti venduti attraverso la sottoscrizione degli abbonamenti – spiegano gli organizzatori – e poi con la caccia all’ultimo biglietto per quasi tutti i titoli e l’esigenza di aggiungere repliche per alcuni titoli di particolare richiamo come Sister Act, Pietro Morello - Non è un concerto e Grease. Le 11 repliche fuori abbonamento hanno coinvolto un pubblico sempre più ampio con un’attenzione particolare ai giovani spettatori. La forte connessione del Vaccaj con il territorio è stata sottolineata anche dalla presenza di attori profondamente legati a Tolentino". È stato evidenziato poi il legame sempre più stretto con le scuole: quasi 1.700 studenti sono stati conquistati dai titoli selezionati appositamente per loro. Anche la rassegna dedicata ai più piccoli, organizzata e sostenuta da Compagnia della Rancia- Rancia VerdeBlu, è stata molto apprezzata con quasi 2.000 presenze.