Vaccini contro Covid e influenza. Anche le farmacie in prima linea

Con l’arrivo della prima fornitura di vaccini adattati è avviata, anche nelle 170 farmacie della regione, la campagna d’autunno contro Covid e influenza. "In questi giorni i titolari delle farmacie marchigiane coinvolti nella campagna vaccinale, stanno confermandosi un presidio di salute insostituibile – spiega Marco Meconi, presidente di Federfarma Marche –, come dimostra la crescente domanda di farsi vaccinare in farmacia, registrata nel corso delle ultime campagne vaccinali contro Covid e influenza. Le speranze della regione sono notevoli per il buon esito della stagione 2023-2024 e si fondano principalmente sulla capillarità delle farmacie che proprio in queste ore stanno ricevendo le dosi e raccogliendo le prenotazioni". Per Meconi "la prossimità al cittadino, nelle città così come nei piccoli centri e nelle aree interne, il rapporto di fiducia col farmacista e l’efficienza del servizio, eseguito in condizioni di piena sicurezza per gli assistiti, sono fattori importantissimi, che favoriscono un’adesione più ampia e consapevole alla vaccinazione". "Sono stati proprio questi i fattori – aggiunge Ida Kaczmarek, presidente di Federfarma Macerata – che hanno determinato un gradimento particolare da parte dei marchigiani per quasi 300 farmacie che stando dando vita alla sperimentazione della farmacia dei servizi. Certezza è che i farmacisti stanno mettendo in campo a favore di tutti i cittadini, specie gli anziani e i fragili, competenza e responsabilità".