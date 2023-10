Vandali danneggiano i giochi

POTENZA PICENA

Dopo pochissimi giorni dall’installazione nei parchi cittadini dei nuovi giochi e degli arredi, costati al Comune di Potenza Picena ben 30mila euro, si sono purtroppo registrati degli atti vandalici. E proprio ciò ha indotto il sindaco Noemi Tartabini a rivolgersi alle forze dell’ordine, sporgendo così denuncia a carico di ignoti. Nello specifico i danneggiamenti si sono verificati in un parco di Potenza Picena, dove un nuovo gioco è stato rotto in più punti e un tavolo-panca imbrattato con disegni e frasi offensive e scurrili. Quanto accaduto è stato segnalato ai carabinieri della caserma locale, che hanno avviato le indagini per scoprire gli autori degli atti vandalici. "Un fatto increscioso che mi auguro, pur nella sua gravità, resti un episodio isolato – ha riferito il sindaco Tartabini –. Si tratta di un atteggiamento incivile e irrispettoso, a danno di un bene comune, che intristisce".