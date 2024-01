Vandali e siringhe sparse nel parco: "A Montarice servono telecamere"

Vandali in azione e alcune siringhe ritrovate al parco Bronzini di Porto Recanati. Problematiche che hanno scatenato nuovamente la rabbia di Pasquale La Torre, presidente del comitato di quartiere Montarice, che da tempo aveva chiesto al Comune di installare delle telecamere all’interno dell’area. "Credo che la pazienza abbia un lite – dice La Torre, segnalando pure una vetrata rotta nell’edicola della Madonna al parco Bronzini –. Più volte è stato chiesto sia verbalmente che ufficialmente di installare delle telecamere di sorveglianza, oppure spostarne una che sicuramente serve solo a vigilare i parcheggi di privati, e non alla collettività. Si tenga presente che, come in tutti i parchi pubblici, anche i bambini hanno il sacrosanto diritto di giocare e farlo in sicurezza, questo deve essere garantito dall’amministrazione comunale. Ricordo che, in passato, il parco in questione purtroppo è stato oggetto di retate con conseguenti arresti – osserva La Torre che rappresenta la voce dei cittadini residenti nel quartiere di Montarice –. Credo che visti i precedenti, sia naturale intervenire. Questa denuncia purtroppo causerà un ulteriore pregiudizio verso questa area verde ma, non si può fare a meno di non denunciare. Mi auguro che noi tutti che lo frequentiamo, saremo uniti nel difenderlo e renderlo più vivibile e bello".

Infine, La Torre punta il dito contro l’assessore ai Lavori Pubblici, Lorenzo Riccetti, su richieste, a suo dire, non soddisfatte: "Ci dispiace costatare che non sono state prese in considerazione le nostre richieste fatte alla giunta per asfaltare anche il parcheggio al di fuori di quello delle palestre Ballarini".

g. g.