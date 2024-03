Vandali e spaccio ai giardini. I residenti chiedono controlli

Il problema della presenza dei vandali notturni a Recanati è ben più serio di quello che si potrebbe immaginare. La richiesta di maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine si fa sempre più pressante tanto più che un commerciante, che opera nel centro storico, giunge a denunciare che gli è persino capitato di essere stato accostato da uno sconosciuto che gli avrebbe offerto di acquistare droga. A questo siamo giunti? Un segnale di allarme che sembra mettere in secondo piano gli atti di cattiva educazione come quelli segnalati dai gestori del ristorante la Torre Antica che, a tempo di record, sono già riusciti a ripristinare l’insegna luminosa danneggiata nella notte di sabato scorso. Fatto che ha allertato lo stesso sindaco Antonio Bravi, che è andato a sincerarsi di quello che è successo per capire cosa fare per stroncare questi fenomeni di piccola criminalità. Nel frattempo la rabbia ha indotto gli stessi gestori a sporgere denuncia ai carabinieri. I giardini pubblici, dove è collocata la sede del ristorante, non conoscono pace: al calar della notte si registrano numerosi episodi di inciviltà. Ad entrare in azione sono generalmente piccoli gruppi di giovani che, con la solita legge del branco, prendono coraggio e si lasciano andare ad ogni genere di atto vandalico ai danni del patrimonio pubblico e privato sino ad orinare, a vomitare e quant’altro dove capita trasformando i giardini in un luogo invivibile. A questi atti si associano urla e schiamazzi, segnalati più volte dagli stessi residenti che chiedono sia intensificata la vigilanza.

Asterio Tubaldi