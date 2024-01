"Variante per il polisportivo, Carassai chiarisca se serve o meno"

Variante urbanistica si o no, continua la polemica e Francesco Micucci (Pd) rintuzza l’assessore ai lavori pubblici: "È Carassai che l’ha tirata in ballo associandola all’eventuale manutenzione dello stadio. Io mi sono limitato a dire che è una affermazione folle, per cui non cerchi di scaricare su altri affermazioni sue. Se si è espresso male, e invece condivide l’inutilità di una variante, lo dica pubblicamente e ci troveremo d’accordo". Il Dem ribadisce le critiche al centro destra: "tutta questa polemica non avrebbe motivo di esistere se solo anziché fermarsi, Carassai e il sindaco Ciarapica, a propaganda e promesse, avessero in questi anni messo mano alla sistemazione minima di bagni e spogliatoi, invece i loro obiettivi sono altri e fanno continuamente melina rispetto alle sollecitazioni di tifosi e società". "Ora – continua – attaccate scompostamente i giocatori ‘maleducati’ o i consiglieri che fanno notare la loro incapacità amministrativa". Il capogruppo del Pd precisa "che la cosa su cui si dovrebbe interrogare Carassai non è quante volte il sottoscritto sia andato allo stadio in questi anni, piuttosto quanta gente ha deciso di non andare a causa delle pessime condizioni di bagni e tribune, o di quale disagio subiscano quotidianamente giocatori e ragazzi della Civitanovese a causa delle pessime condizioni degli spogliatoi". "La cosa grave – conclude – è che in 40 anni, buona parte dei quali da Carassai vissuti da assessore ai lavori pubblici, lo stadio non ha subito alcuna miglioria".