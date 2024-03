Variazione di bilancio da un milione

Il consiglio comunale ha approvato la variazione di bilancio di circa un milione di euro, composta di due storni contabili all’interno dei servizi di previsione fitti passivi che riguardano integrazioni di spese per immobili e convenzioni e da previsioni di spesa per i capitoli relativi agli appalti delle pulizie degli stabili comunali per un totale di 55.345 euro. È prevista, poi, l’iscrizione in bilancio di un contributo relativo agli impianti sportivi di 30mila euro per il rispristino della rete divelta e altri interventi relativi all’impianto di Piediripa. Le variazioni in parte corrente riguardano la reiscrizione relativa al Pnrr per ammodernamento dei servizi digitali del Comune (428.696 euro); il fondo per il contrasto alla violenza di genere (5mila euro); i contributi regionali per le Attività produttive relativi all’organizzazione di Tipicità Evo 2024 e di FantaMacerata (35mila e 25mila euro); l’incremento degli stanziamenti da parte dello Stato per il servizio di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (400mila euro); il contributo della Commissione regionale pari opportunità per il progetto di creazione dell’albo di baby sitter (2mila euro); una sponsorizzazione di 3.500 euro per l’appuntamento "Senza fissa dimora" e, infine, il contributo di 9mila euro per la ristampa del libro "Macerata tra storie e storie". "Con questa variazione aggiorniamo il bilancio preventivo 2024/2026 – ha commentato l’assessore Oriana Piccioni (nella foto) –. Le variazioni sono sempre più frequenti e di fondamentale importanza visti i molti interventi che l’amministrazione sta portando avanti. La prossima variazione di bilancio interesserà la quota della sospensione dei prestiti ante sisma e si attesta sui 2,2 milioni".