Vela, Filippo Baldassarri si laurea campione europeo

Va al recanatese Filippo Baldassari, già azzurro ai Giochi olimpici di Londra 2021 sul Finn, e al team di cui fa parte il titolo di campione europeo di vela 2024, conquistato sabato a Cala Galera (Grosseto) come tattico di "Wanderlust", armato e timonato da Sofia Giondi (YC Rimini), anche lei con alle spalle anni di maglia azzurra nelle derive olimpiche. Un titolo che per Filippo si unisce alla medaglia d’oro del campionato Italiano J70, conquistato un anno fa a Lerici, e all’altro titolo europeo nella classe RS21, ottenuto due anni fa nel segmento Corinthian. È stato un finale al cardiopalma: dopo qualche ora di attesa a terra per mancanza di vento, la flotta di quasi novanta barche, da oltre venti paesi del mondo, ha completato l’undicesima e ultima prova della serie. A venire incoronata come campionessa europea J/70 2024 è Wanderlust di Sofia Giondi con a bordo Matteo Morellina, Luca Tubaro e Filippo Baldassari. Quarta nella classifica generale, Wanderlust ha centrato una vittoria entusiasmante grazie a uno degli equipaggi più giovani della flotta. Wanderlust ha fatto incetta di premi, mettendo il sigillo anche sul titolo europeo Corinthian, riservato ai non professionisti, e nella divisione riservata alle skipper di sesso femminile.