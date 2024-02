’Venere’ Drusilla Foer diverte e commuove tra amore e psiche

Arriva Drusilla Foer al teatro Persiani di Recanati, oggi alle ore 21.15, con il nuovo spettacolo ’Venere Nemica’, proposto nella stagione teatrale del Comune con l’Amat e il contributo di Regione e MiC. L’attrice, cantante e autrice porta in scena un testo ispirato alla favola di Apuleio ’Amore e Psiche’, riletta in modo divertente, commovente, a tratti tragico, che tocca temi antichi e attuali, come la competizione suocera/nuora, la bellezza che sfiorisce, la possessività materna, il conflitto secolare fra uomini e dei. Gli archetipi affrontati nel testo si rivelano di un’attualità disarmante, resa ancora più evidente dal trasparire della personalità spiccata dell’interprete, nel ruolo della dea, ora vivente fra gli umani mortali, assistita da una ineccepibile Elena Talenti, cantante e attrice di musical di successo. Venere, creatura immortale, dea della bellezza e dell’amore vive oggi lontano dall’Olimpo e dai suoi parenti immaturi, vendicativi e capricciosi, prigionieri come la dea stessa nell’eterna bolla di tempo che è l’immortalità. Ha trovato casa a Parigi, fra gli uomini, di cui invidia la mortalità che li costringe all’urgenza di vivere emozioni, esperienze sentimenti. Grazie al rapporto con la sua misteriosa e inseparabile cameriera bellissima, Venere, quasi per gioco, nel momento in cui gli uomini non credono più agli dei, ma agli eroi, ripiomba nel passato: nella storia di amore, il figlio ingrato e disobbediente, e psiche, sulla quale Venere – da suocera nemica – riversa tutto il suo rancore di dea frustrata e di madre tradita. Venere, però, insieme all’odio scoprirà anche l’amore, un amore infinito e incondizionato per quel figlio ferito che, in fuga dall’amata, torna da sua madre per curare le ferite del corpo e dell’anima.

Lo spettacolo è scritto da Drusilla Foer e Giancarlo Marinelli, la regia è di Dimitri Milopulos, la produzione artistica è di Franco Godi per Best Sound, mentre la produzione esecutiva e distribuzione è di Savà Produzioni Creative. Informazioni e prevendite: Teatro Persiani 071 7579445, Amat 071 2072439 e biglietterie circuito vivaticket (anche on line).

Antonio Tubaldi