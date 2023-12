Vent’anni di Protezione civile: una pergamena per i volontari

Vent’anni dalla nascita della Protezione civile di Camerino: questa l’importante ricorrenza che ha visto prima un incontro di formazione con gli studenti dei quarti e dei quinti delle scuole secondarie di secondo grado di Camerino, poi l’inaugurazione della rinnovata sede del Gruppo Comunale della città ducale. Presente il vice presidente del Consiglio regionale delle Marche, Gianluca Pasqui, che a nome dell’assemblea legislativa regionale ha omaggiato lo stesso gruppo comunale con una pergamena. Tra gli amministratori presenti la vicesindaca e assessore alla Protezione Civile Antonella Nalli: "Saluto il vicesindaco di Castelraimondo Roberto Pupilli e il sindaco di Matelica Massimo Baldini, la cui presenza in quest’occasione sta a testimoniare la sinergia e l’unione dei nostri territori". Lo stesso Pasqui ha poi ribadito che "il lavoro di tutti questi anni può e deve avere un seguito, ci impegneremo perché questo avvenga coinvolgendo prima di tutto i ragazzi e la scuola, spiegando loro il valore dell’impegno civile per far crescere una comunità sempre più resiliente".

Alessio Botticelli