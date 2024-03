Ventidue posti di Oss. La Fp Cisl: ancora pochi

L’11 marzo è il termine ultimo entro il quale presentare la domanda per partecipare al concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 22 posti Operatore socio sanitario (Oss). I 22 posti da coprire sono così distribuiti: 2 nell’Ast i Pesaro/Urbino, 6 nell’Ast i Ancona, 5 nell’Ast i Macerata, 1 nell’Ast di Fermo, 6 nell’Ast i Ascoli Piceno, 1 nell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, 1 all’Inrca. Saranno pertanto redatte sette graduatorie, tante quanti sono gli enti del servizio sanitario regionale. "Il concorso, atteso da tempo, permetterà agli operatori socio sanitari presenti nelle Marche e operanti in gran parte nelle strutture private, di accedere al pubblico impiego a tempo pieno e indeterminato - sottolinea la Fp Cisl -. Le necessità di nuovi operatori socio sanitari del Servizio sanitario regionale sono di gran lunga superiori rispetto ai 22 posti messi a concorso, ma poiché la graduatoria rimarrà aperta due anni, ci sarà la possibilità di scorrimento della stessa con ulteriori assunzioni". La Fp Cisl evidenzia che sono previste oltre duemila domande, a sottolineare come sia ancora molto forte la ricerca di un lavoro stabile. La Fp Marche organizza un qualificato corso di formazione, da remoto, per info e prenotazioni scrivere all’indirizzo mail: s.cristofanelli@cisl.it