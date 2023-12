Vento e danni: tre famiglie senza corrente

Da venerdì scorso, tre famiglie residenti nella località Saltregna di Cingoli sono senza energia elettrica. L’erogazione è stata interrotta a causa dei danni provocati lungo la linea dalle forti e persistenti raffiche di vento che hanno interessato tutta la Provincia di Macerata. Il disagio causato dall’ormai prolungata sospensione del servizio, dagli interessati è stato segnalato al sindaco Michele Vittori che subito si premurato d’intervenire presso l’ente erogatore. "Ho sollecitato l’Enel – ha precisato Vittori – e mi è stato risposto che si sta facendo il possibile per risolvere quanto prima i problemi verificatisi in questi giorni. Mi è stato anche riferito che ci si sta impegnando con il supporto di squadre provenienti da altre regioni, ma che purtroppo i danni sono stati talmente numerosi che, pur operando al massimo, le richieste non possono essere tutte soddisfatte proprio nell’immediato. Comunque ho ritenuto di sollecitare la soluzione del problema in località Saltregna, segnalandone l’urgenza pure alla Sala operativa della Regione Marche nella speranza che si possa trovare prima possibile una soluzione".

g. cen.