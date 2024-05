Verifiche col drone dopo il fulmine che si è abbattuto sul campanile

Ci è voluto anche un drone per sorvolare dall’alto la chiesa di Santa Maria della Pietà e verificare i danni arrecati del fulmine che lunedì sera si è abbattuto sul campanile e divelto la croce che svettava sulla sommità. Intorno alle 19,45, infatti, durante l’ondata di maltempo che ha colpito un po’ tutto il territorio provinciale, un fulmine ha centrato la croce in metallo che si è staccata ed è precipitata nel giardino interno della chiesa. "Alcuni mattoni sono caduti sia sul tetto della chiesa, che sui tetti di alcune abitazioni vicine senza, fortuntamente arrecare grossi danni – racconta il sindaco, Andrea Gentili – ad eccezione di un’auto in sosta che è stata colpita. Questa mattina (ieri, ndr) abbiamo fatto un sopralluogo con i tecnici ed è stato utilizzato anche un drone per verificare dall’alto eventuali danni che non era possibile vedere da terra". La chiesa è stata momentamente chiusa per terminare i controlli e per precauzione, anche se non è stata interessata da alcun danno strutturale, così come nessun problema si è verificato per "La Crociffisione", la tela di Lorenzo Lotto che è conservata al suo interno.

"Quando c’era il temporale ero in Comune – spiega ancora il sindaco – e, quando è caduto il fulmine, abbiamo sentito un boato terribile, ma per fortuna non si sono verificati particolari danni. Anche la chiesa è in buono stato di conservazione, ma il fulmine si è scaricato sulla croce che ha ceduto improvvisamente". I controlli proseguiranno anche in questi giorni.