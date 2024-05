Vernice spray e pennelli: i murales dell’inclusione

The Wall of Dreams, progetto di street art sociale, inaugurato ieri in centro. Protagonisti gli ospiti del Servizio Sollievo dell’Ambito territoriale 14, realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Il Camaleonte, gestita da Mauro Bellandi, e col sostegno del Simply Bar di via Vela, di Nicole Gasparroni, che ha mostrato sensibilità verso questa realtà offrendo ospitalità e location per realizzare murales sul tema dei cartoons che oggi rendono speciale la piazzetta su cui si affaccia il locale. Gli operatori del servizio, in prima fila Alayde Spernanzoni e Silvia Ardemagni hanno lavorato alla realizzazione di laboratori attraverso cui è stata data agli utenti la possibilità di socializzare e acquisire nuove competenze. È stata la scintilla del progetto al Simply Bar, teatro di tecniche pittoriche apprese durante l’attività invernale e portate a termine con vernice spray e pittura a pennello.

Gli utenti del Servizio Sollievo hanno avuto l’opportunità di sperimentarsi in mezzo alla gente e di portare in piazza le loro fragilità e il loro disagio scoprendo un mondo accogliente e aperto alle loro abilità.

"Vogliamo dire grazie a tutti e anche a Nicole – dicono – perché senza il suo sostegno e la sua fiducia tutto questo non sarebbe stato possibile. Questa esperienza non sarà per noi un punto d’arrivo, ma un vero e proprio punto di partenza per rientrare nella società senza temere il pregiudizio o gli sguardi degli altri". All’inaugurazione dei murales, ieri, presente anche l’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi. Il Servizio Sollievo lavora con il Centro di Salute Mentale occupandosi però degli aspetti legati più alla relazione e alla socializzazione.

Offre ascolto nei suoi sportelli a cui si accede gratuitamente e su appuntamento: a Civitanova nei locali comunali di via Mandela (sopra la farmacia), lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12 e martedì dalle 15 alle 17; a Recanati presso l’Ircer in via Kennedy, il lunedì dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 16 e il giovedì dalle 9.30 alle 11.30; a Trodica nella Ludoteca il giovedì dalle 11.30 alle 14; a Monte San Giusto nei servizi sociali del Comune il giovedì dalle 9 alle 11.30.