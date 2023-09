Vernissage per le squadre "Siete l’orgoglio della città"

"Tutti a Civitanova" ha urlato Alberto Crocioni, presidente della Maceratese, nel giorno della festa del patrono alla presentazione della formazione in piazza della Libertà dove sono sfilate anche le squadre della Cbf Balducci, A2 di volley femminile, della Banca Macerata volley di A3 e dell’Ares Safety che ha chiuso al sesto posto nel massimo campionato di softball. In piazza c’erano i tifosi della Curva che hanno sventolato le bandiere biancorosse e incitato i giocatori per il derby di Coppa Italia di domani a Civitanova. Sul palco hanno presentato Marco Ricci e Serena Esposito. "Sono emozionato – ha aggiunto il presidente – per l’accoglienza. La Maceratese ha tutto per combattere in un campionato altamente competitivo dove vogliamo toglierci delle soddisfazioni". Il sindaco Sandro Parcaroli ha ricordato l’impegno della sua Amministrazione. "Abbiamo una squadra fortissima e noi investiamo nello stadio, dopo l’intervento la città avrà l’impianto più bello delle Marche". Ha preso la parola l’allenatore Roberto Lattanzi. "Noi ce la metteremo tutta per farvi felici ogni domenica". Il diesse Giuseppe Sfredda sottolinea la bontà della rosa. "È valido sul piano tecnico e umano".

Si è presentata la rinnovata Cbf Balducci. "Ringrazio il pubblico per l’accoglienza riservata alle atlete – dichiara Pietro Paolella, presidente della Cbf Balducci Volley – e confermo che abbiamo bisogno del vostro supporto per raggiungere traguardi importanti. Un ringraziamento all’amministrazione comunale che ci ha permesso di avere nei tempi previsti gli spogliatoi rinnovati. Ci aspetta una stagione lunga e ricca di impegni, proveremo a toglierci diverse soddisfazioni". Sul palco sono saliti i rappresentanti della famiglia Balducci, il commendator Franco con i figli Massimiliano e Benedetta, il diesse Maurizio Storani, tanti applausi per la new entry Lucia Bosetti, direttore operativo, appena entrata a far parte del club, per il coach Stefano Saja e per le giocatrici. Poi volta Gianluca Tittarelli presidente della Banca Macerata Volley, ha presentato i giocatori, lo staff tecnico e societario. "Abbiamo iniziato a scrivere un’altra pagina di storia della società che festeggia 40 anni. Ai blocchi di partenza della stagione c’è un club con tante novità, a partire dal main sponsor Banca Macerata, dallo staff dirigenziale con l’ingresso del dg Italo e Vullo e di un organico rinnovato per puntare almeno ai playoff". Tittarelli ha ringraziato l’amministrazione per gli interventi al palas. Irene Croceri, responsabile marketing di Banca Macerata, ha parlato della scelta dell’istituto di diventare main sponsor. "È un percorso avviato nel 2018". È poi intervenuto Enrico Falistocco della Fisiomed. "Siamo da sempre al fianco della società Pallavolo Macerata". Carlo Miglioreli, presidente dell’Ares Safety Softball, ha parlato del percorso fatto dalla squadra maceratese presentatasi da matricola nel masismo campionato.

Lorenzo Monachesi