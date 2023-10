Vetrina per la pallacanestro a Overtime: "Mai così tanti cestisti in città"

Basket Macerata e Pink Basket hanno colto l’occasione del festival Overtime per far conoscere le attività senior e giovanili della stagione 2023-2024. Sabato davanti a numerosi appassionati e sostenitori, la galleria Scipione – in collaborazione con lo sponsor Basquiat – è stata cornice della presentazione della rosa della prima squadra di Basket Macerata che, dopo la promozione sfiorata a giugno, si appresta ad affrontare il campionato divisione regionale 1 sotto la guida del coach Giorgio Brachetti, confermato a capo di un roster made in Macerata composto per la quasi totalità da prodotti del vivaio biancorosso. Da capitan Severini al veterano Riccardo Nardi, passando per Soricetti, Tiberi, Core, Mogetta, Formentini, Spina, Trettaccone, Del Nibletto, Torresi, Ercoli, Stellon, Urselli e Capodaglio. Prosegue poi il percorso del settore giovanile (dalla under 13 alla under 19) cui la società dedica impegno crescente, in risposta a una vera e propria febbre da palla a spicchi che sta contagiando Macerata: sono oltre 100 gli iscritti ai campionati giovanili, e altrettanti del minibasket. Ci sono poi le 60 atlete della Pink Basket, un progetto unico in Italia; la squadra senior delle Pink si allenerà con Basket Macerata, per iscriversi al campionato di serie C dalla stagione 2024-2025. Basket Macerata da quest’anno include nel suo staff la psicoterapeuta e psicologa dello sport Giorgia Animento. "Se guardiamo ai numeri di questa stagione appena iniziata – commentano il presidente di Basket Macerata Cristiano Soccionovo e la presidentessa delle Pink Macerata Silvia Mazzoni –, probabilmente la pallacanestro non ha mai avuto così tanti praticanti in città. Ai nostri numeri crescenti, si aggiungono quelli Cus e della meravigliosa realtà del Baskin, di cui siamo i primi tifosi".