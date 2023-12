Via alla ricostruzione di caserma e municipio

Il tema delle opere pubbliche e dei lavori in corso è stato centrale nell’ultimo consiglio comunale, iniziato dopo un minuto di silenzio per ricordare tutte le vittime di femminicidio. Molto soddisfatta dell’elenco stilato di opere pubbliche da realizzare si è dichiarata l’assessore ai Lavori pubblici Rosanna Procaccini, che ha affermato che "nel giro di un paio d’anni assisteremo alla conclusione dei lavori di tanti edifici pubblici come la caserma dei carabinieri, il cui cantiere partirà nei prossimi giorni, il municipio, per il quale è in procinto la pubblicazione della gara per l’affidamento dei lavori di riparazione danni sisma e miglioramento sismico, la scuola dell’infanzia, da sommare a Palazzo Ottoni, l’ex convento dei Filippini e Palazzo del Governo, tutti ormai conclusi. Inoltre si procederà al rifacimento di vari manti stradali e marciapiedi. Ultimi, in ordine di tempo, i lavori di adeguamento sismico dell’ala più remota dell’asilo nido che presentava indici di vulnerabilità tali da rendersi necessario un intervento di ristrutturazione edilizia: attraverso un bando del Ministero dell’Istruzione sono stati ottenuti un milione e 228 mila euro, di cui al fondo Pnrr M4-C1-1.1, aggiudicata alla ditta Tenaglia di Casoli, che oltre alle migliorie tecniche, ha associato un ribasso del 20,518% sull’importo dei lavori". Critica la minoranza che tramite il capogruppo Alessandro Delpriori ha sostenuto che "un elenco di 40 milioni e 250 mila euro di lavori, forse potevano essere spalmati su un triennio e visto che siamo a fine anno è chiaro che non li vedremo realizzati per ora, mentre sparisce addirittura la voce della scuola di via Spontini".

Matteo Parrini