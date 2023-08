"Via Carelli chiusa da quattro anni Chi vi risiede è stato dimenticato"

"Via Carelli è chiusa praticamente da quattro anni". A segnalare la questione è la minoranza Mogliano 313. "Chi vi risiede, evidentemente, è stato dimenticato – proseguono i consiglieri di opposizione –. Il cantiere dell’ex teatrino non si sa quando finirà. A maggio 2022 chiedemmo quando sarebbero terminati i lavori e ci fu risposto entro 280 giorni, cioè, indicativamente a febbraio 2023. Visto che non è avvenuto abbiamo riformulato l’interrogazione lo scorso giugno e la nuova risposta che ci è stata recapitata indicava la data del 31 luglio 2023 come data di ultimazione dei lavori. Da quanto vediamo, il cantiere è ancora lì, l’accesso a via Carelli è inibito da via Roma e si capisce che dall’amministrazione non hanno la minima idea di quando i lavori finiranno, considerando che le date fornite sembrano ’tirate’ lì a caso e nel cartellone di cantiere non si leggono affatto. È evidente che la programmazione sia saltata completamente, se a questo aggiungiamo che in via Oberdan i lavori dei parcheggi sono fermi da settimane e in piazza non è stato risolto il problema dello sprofondamento delle grotte, quando, anche in questo caso, in consiglio comunale fu annunciato che era stata trovata una soluzione con ripristino della fruibilità addirittura per aprile 2023. Se la situazione non fosse così pesante per i residenti e non solo, dato che trovare un parcheggio in centro è diventata una scommessa, con le date fornite ci si potrebbero giocare i numeri al lotto".